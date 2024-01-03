Sivas’ta uyuşturucuya geçit yok: 1 tutuklu

Sivas il merkezinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonun da bir kişi tutuklandı.

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonda gerçekleştirildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; 10 parça bin 360 kullanımlık bonzai maddesi, 42 adet sentetik ecza hap maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 43 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 1 adet hassas terazi, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ve 1 adet alimünyum folyo ele geçirildi. Yakalan iki şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.