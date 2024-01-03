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"Nefret söylemi" davasında 10 tutuklu sanık tahliye edildi!

"Nefret söylemi" davasında 10 tutuklu sanık tahliye edildi!

Ankara'da sosyal medyada "nefret söylemleri" içeren paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 30 sanıktan tutuklu yargılanan 10'u tahliye edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Eylül'de Adana'da 27 yaşındaki yabancı uyruklu Mahmut D.'nin silahlı saldırı sonucu başından vurularak öldürüldüğü olayın ardından 30 kişi hakkında 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan da soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde S.Ç. (33), H.D. (36), R.S. (39), E.E. (52), A.A. (25), A.E.G. (25), M.E. (24), B.Ç. (38), F.U. (26), S.K. (33), Ü.Y.P. (19), S.S. (24), E.E.K. (23), A.D.A., K.E. (21), K.Y.T., A.A., A.Ç., K.M.K., M.E., M.E., F.G. (26), A.B.Ç., A.Ö.K., F.Ö., H.A., S.G., A.T., N.T. ve H.K.K'nin fikir ve eylem birliği halinde iştirak halinde ve toplu şekilde basın ve yayın yoluyla 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşmaya tutuklu 10 sanık, taraf avukatları ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldı.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ü.Y.P., S.Ç., S.K., S.S., R.S., M.E., H.D., E.E., A.A., A.E.G'nin tahliyesine hükmederek, duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

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