BIST 7.523
DOLAR 29,78
EURO 32,56
ALTIN 1.955,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İBB'den metrobüs yoluna konulan üst geçit ayağına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB'den metrobüs yoluna konulan üst geçit ayağına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçükçekmece'de tartışmalara neden olan metrobüs yoluna konulan yeni üst geçit ayağının, proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacağını bildirdi.

Abone ol

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Küçükçekmece durağında 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni üst geçit inşa edildiği belirtildi.

Yeni projeyle birlikte metrobüs istasyonunun genişleyeceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metrobüs güzergahı, D-100 kara yolu ve yan yol 450 metre uzunluğunda Edirne istikameti yönünde kuzey tarafa doğru ötelenecek. İş kapsamında kuzey yan yol yanındaki Şehit Özgür Güven Caddesi'nde 132 metre uzunluğunda kuyu temel ve istinat duvarı imalatı yapılarak yol genişlemesi yapıldı. Mevcut metrobüs yolunda bulunan yeni üst geçit ayağı, proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacak."

Metrobüs yolunda üst geçit ayağı, tartışma yaratmıştı

İBB, Beşyol metrobüs durağının yaya üst geçidinin ve merdivenlerinin yolcu kapasitesine göre yetersiz olması gerekçesiyle 3 Kasım 2023'te yeni yaya üst geçit çalışmalarına başladı.

Çalışmalarda, yaya üst geçit ayağının metrobüs yoluna konulması nedeniyle otobüslerin metrobüs yolundan ayrılıp dubalarla ayrılmış D-100 kara yolundan gitmesi eleştirilere neden olmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Hanginize sıkayım' deyip 17 yaşındaki Meleknur'u başından vurdu! Yılbaşı akşamı dehşet...
Foto Galeri 'Hanginize sıkayım' deyip 17 yaşındaki Meleknur'u başından vurdu! Yılbaşı akşamı dehşet... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsveç'te son 25 yılın ocak ayındaki en soğuk günü yaşandı!
İsveç'te son 25 yılın ocak ayındaki en soğuk günü yaşandı!
Alanya'da 300 gram metamfetamin ele geçirildi
Alanya'da 300 gram metamfetamin ele geçirildi
Avlanırken ayağı kırıldı, imdadına AFAD yetişti
Avlanırken ayağı kırıldı, imdadına AFAD yetişti
İngiltere'de doktorlardan 6 günlük grev
İngiltere'de doktorlardan 6 günlük grev
Yaralı tilkiyi hayata döndürdüler
Yaralı tilkiyi hayata döndürdüler
Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı
Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararına yine uymadı! 'AYM kararının hukuki değeri yok!'
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararına yine uymadı! 'AYM kararının hukuki değeri yok!'
Almanya'da yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e yükseldi
Almanya'da yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e yükseldi
60 kişi hayatını kaybetmişti! Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi hakkında istenen ceza belli oldu
60 kişi hayatını kaybetmişti! Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi hakkında istenen ceza belli oldu
Almanya'dan, İsrailli bakanların "Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi" talebine tepki!
Almanya'dan, İsrailli bakanların "Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi" talebine tepki!
Manisa'da çalınan traktör Aydın'da bulundu!
Manisa'da çalınan traktör Aydın'da bulundu!