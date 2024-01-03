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Almanya'da yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e yükseldi

Almanya'da yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e yükseldi

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da yenilenebilir enerjinin elektrik şebekesinde payı 2023'te yüzde 55 oldu.

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Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur), 2023'e ilişkin elektrik üretim verilerini içeren bir rapor yayımladı.

Rapora göre, geçen yıl ülkede toplam elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9,1 azalarak 448,5 milyar kilovatsaat, elektrik tüketimi ise yüzde 5,3 gerileyerek 456,8 kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Söz konusu yılda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı ise 2022'ye göre yüzde 7,5 artarak 233,7 milyar kilovatsaate yükseldi.

Geçen yıl yenilenebilir enerjinin elektrik şebekelerindeki payı, 2022'deki yüzde 48,42'den yüzde 55'e çıktı.

Ülkenin toplam elektrik üretimi içinde payı en yüksek yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisi oldu.

Deniz rüzgar enerjisi üretimi yüzde 18 artarak 118,7 milyar kilovatsaate ulaştı. Güneşten elektrik üretimi ise değişmeyerek 55,2 milyar kilovatsaat oldu.

Kömür gibi konvansiyel enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretimi yüzde 24 azalarak 197,2 milyar kilovatsaate gerilerken, doğal gazdan elektrik üretimi ise yüzde 31,3 arttı.

Almanya, yeşil enerjinin 2030'a kadar enerji karışımının yüzde 80'ini oluşturmasını istiyor.

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