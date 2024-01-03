Mustafa Destici'den Asgari Hane Geçim Tespit Komisyonu önerisi: Aradaki 3 bin lirayı devlet verecek...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin konuştu ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi Asgari Hane Geçim Tespit Komisyonu'nun kurulması gerektiğini söyledi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 49 oranındaki artışa değinen Destici, bu oranın yeterli olmadığını ancak bütçe şartları değerlendirildiğinde yıllık enflasyonun 6 aylık artışının üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi Asgari Hane Geçim Tespit Komisyonu'nun kurulması gerektiğini söyleyen Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Asgari 4 kişilik bir hanede, 17 bin lira mı asgari ücret, evde tek kişi mi çalışıyor, aradaki 3 bin lirayı devlet verecek. Tek emekli mi çalışıyor, eline 10 bin lira mı geçiyor, aradaki 10 bin lirayı devlet verecek. Bunun çıkar yolu budur. Milletimizi enflasyona ya da hayat pahalılığına ezdirmemenin, en azından asgari geçim standartlarına kavuşturmanın yolu da budur."

"Diyanet görevini yapıyor"

Diyanet İşleri Başkanlığının son cuma hutbesine değinen Destici, belirli dönemlerde hedef alınarak milletle karşı karşıya getirilmeye çalışılan Diyanetin görevini yaptığını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı'na saldırılmasını büyük bir ahlaksızlık ve hadsizlik olarak gördüğünü anlatan Destici, "Ayrıca kavramların da karıştırıldığı kanaatindeyim. Noel baba figürü, yıllarca Türkiye'de İslamcı-laik çatışmasının malzemesi yapılmaya çalışıldı. Noel baba figürünün dini hiçbir niteliği yoktur. Ticari bir meta olarak başladığı macerası, popüler kültür objesi olarak devam ediyor." dedi.