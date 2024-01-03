Belediye binasında büyük panik! Ekipler bölgede, binadakiler tahliye edildi

Bayrampaşa Belediyesi'nin arşiv bölümünde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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Belediyeye ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaparken, binadakiler tahliye edildi.

Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere ambulansta, diğerlerine ise olay yerinde müdahale edildi.

Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.