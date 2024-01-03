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Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi

Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağaç dallarıyla kapatılıp gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi.

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Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamında tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararları uygulanmaya devam ediyor.

Belediyenin ilgili birimlerine gelen ihbarlar dışında, zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştiriyor.

Zabıta ekiplerince Gündoğan Mahallesi İnönü Caddesi'nde özel şahsa ait arazide yapılan kaçak inşaat tespit edildi. Kaçak inşaatın fark edilmemesi için ağaç dallarıyla kapatılmış olduğunu gören zabıta ekipleri inşaat sahibine gerekli yasal işlemleri uyguladı.

Başkan Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kaçak yapılaşmayla mücadeleye devam ettiklerini ve taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Öte yandan Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce 2019'dan bu yana 989 kaçak yapının yıkıldığı, 6 bin 961 yapıya mühürleme işlemi uygulandığı, 2 bin 860 dosyanın da yıkım programına alındığı bildirildi.

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