Teyzesinin cenazesine gitmek için hazırlık yaparken feci şekilde hayatını kaybetti

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da teyzesinin cenazesi için yola çıkmak üzere kamyonetinin aynalarını kontrol eden Ayhan Bakan'a üst taraftan gelen midibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 aracın arasında sıkışan Bakan, feci şekilde can verdi.

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Olay, Kazım Karabekir Mahallesi 848 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hurdacılık yapan Ayhan Bakan (42) Aksaray'a teyzesinin cenaze törenine gitmek için işyerinin önünde hazırlık yapmaya başladı. Park halindeki kamyonetin aynalarını kontrol eden Bakan'a yolun üst tarafından gelen midibüs çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 2 aracın arasında sıkışan ve aldığı darbeyle vücut bütünlüğü bozulan Bakan, feci şekilde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından midibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine gelen ekipler, Ayhan Bakan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri olayın meydana geldiği noktada inceleme başlattı. Olayı duyan Bakan'ın yakınları da olay yerine geldi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin son bulmasının ardından Ayhan Bakan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaçan sürücü polis merkezine giderek teslim oldu

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi devam ederken kaçan midibüs şoförünün kazanın ardından polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Vefat eden Ayhan Bakan'ın eşinin de yaklaşık 7 ay önce geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.