BIST 7.526
DOLAR 29,78
EURO 32,56
ALTIN 1.964,57
HABER /  EKONOMİ

Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği yumurtalar ülkeye ulaştı

Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği yumurtalar ülkeye ulaştı

Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ilk kısmının Rusya'ya ulaştığı bildirildi.

Abone ol

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ülkenin güneyindeki "Yarag-Kazmalyar" noktasından Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 19,3 ton ağırlığındaki 316 bin 800 adet yumurtanın Rusya içerisinde dağıtımına başlanacağı bilgisine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'ta ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan artışa değinerek, "Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel bir şekilde gelişiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de Türkiye'den kısa süre içerisinde vergisiz yumurta ithalatı gerçekleştireceklerini ifade etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı!
Kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı!
Aydın'da alev alan klima yangın çıkardı, ev yandı!
Aydın'da alev alan klima yangın çıkardı, ev yandı!
Kara komedi "Kötü Bir Gün" seyirci karşısına çıkıyor
Kara komedi "Kötü Bir Gün" seyirci karşısına çıkıyor
Piyasalarda gün ortası! BIST 100'de hisse değer kaybetti
Piyasalarda gün ortası! BIST 100'de hisse değer kaybetti
Özgür Özel anketleri açıkladı! AK Parti İmamoğlu ve Yavaş'a karşı 32 isim için anket yaptırdı
Özgür Özel anketleri açıkladı! AK Parti İmamoğlu ve Yavaş'a karşı 32 isim için anket yaptırdı
Çöken istinat duvarları mahalle sakinlerini tedirgin ediyor
Çöken istinat duvarları mahalle sakinlerini tedirgin ediyor
Fatih Altaylı’ya “hakaret” suçundan 7 ay hapis cezası! Karar İstinaf Mahkemesi'nde
Fatih Altaylı’ya “hakaret” suçundan 7 ay hapis cezası! Karar İstinaf Mahkemesi'nde
Armağan Çağlayan'ın İbo Show'lu enflasyon yorumu sosyal medyayı salladı
Armağan Çağlayan'ın İbo Show'lu enflasyon yorumu sosyal medyayı salladı
Balon balığı faciası! 7 kişiden 1'i entübe edildi, profesörden önemli açıklama
Balon balığı faciası! 7 kişiden 1'i entübe edildi, profesörden önemli açıklama
TBMM'nin "en"leri belirlendi! 5 bin 105 kanun teklifi sunuldu
TBMM'nin "en"leri belirlendi! 5 bin 105 kanun teklifi sunuldu
Kamyonet ile minibüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Kamyonet ile minibüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Okul sporları karate müsabakaları başladı
Okul sporları karate müsabakaları başladı