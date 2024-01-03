Armağan Çağlayan'ın İbo Show'lu enflasyon yorumu sosyal medyayı salladı

Memur maaşı zammı ve emekliye zam için milyonlarca vatandaşın gözü kulağı yılın son enflasyon rakamlarındayken TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon 2023’te yüzde 64,77 oldu. Aylık artış ise yüzde 2,93 olarak açıklandı. Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın 'enflasyon' yorumu dikkat çekti.

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İbo Show'un yılbaşı özel programında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk olmuştu. İbo Show'da kullanılan filtre ise izleyenlerin diline düşmüştü.

Konuklar adeta çocukluklarına dönmüştü. Özellikle Aleyna Tilki ve Hülya Avşar'ın filtreli halleri izleyenleri şaşırtmış ve o anlar sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

Memur maaşı zammı ve emekliye zam için milyonlarca vatandaşın gözü kulağı yılın son enflasyon rakamlarındayken TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon 2023’te yüzde 64,77 oldu. Aylık artış ise yüzde 2,93 olarak açıklandı.

Armağan Çağlayan’dan dikkat çeken enflasyon yorumu

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarından sonra ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşımda gündem olan İbo Show filtresini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"TÜİK enflasyona, yılbaşı gecesi İbo Show filtresi uygulamış gibi..."