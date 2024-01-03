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Okul sporları karate müsabakaları başladı

Okul sporları karate müsabakaları başladı

Afyonkarahisar'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Karate Müsabakaları başladı.

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Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, farklı okullardan 170 sporcu katılıyor. Sporcular, minik, yıldız ve genç kategorilerinde kumite ve kata dallarında mücadele ederek dereceye girebilmek için yarışacak. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan açılış seremonisinde Spor Hizmetleri Şube Müdürü Adil Kamberoğlu, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

İlk gün yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara, düzenlenen ödül töreni ile madalyaları verildi.

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