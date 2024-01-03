2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 122 bindi şimdi ise...

Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte memur maaş katsayısı oranında artan bedelli askerlik ücretleri 2024 yılı ilk yarısı için netleşti. TÜİK’in verisi sonrası ‘2024 bedelli askerlik ne kadar oldu?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı. 122 bin lira olan rakam 180 bin liranın üzerine çıktı… İşte detaylar!

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Memur maaş katsayısı oranında Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kez belirlenen bedelli askerlik ücreti 2024 yılı için netleşti. 2023 Ocak-Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122. 351 liraya çıkarılmıştı. Peki, "2024 yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam geldi?" O soruların yanıtı haberimizde…

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. Buna göre yüzde 49,25’lik artış ile yeni bedelli askerlik parası 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükseldi.

Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek. Milli Savunma Bakanlığı ise ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin net rakamı açıklayacak.

Taksit yok

Bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır. Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.