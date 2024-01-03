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Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor

Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor

Ispartalı genç girişimci, köyüne kurduğu 600 metrekarelik serada tek başına çalışarak yıllık 20 ton istiridye mantarı üretiyor.

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Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris kasabasında yaşayan Mehmet Akif Akıncı, kasabada kurduğu 600 metrekarelik tesiste istiridye mantarı yetiştirerek pazarlıyor. İlkbahar, sonbahar ve kış mevsimlerinde üretim yapan genç girişimci yıllık 20 ton mantar üretiyor. Kurduğu küçük tesislerde tek başına çalışarak mantarın üretim aşamasından ihracatına kadar özenle çalışan Mehmet Akif Akıncı, kuracağı yeni seralarla üretimini artırmayı amaçlıyor. 2016 yılında 5 tane çadırla üretime başladığını söyleyen Akıncı, "Pamuk atıklarından üretimi kendim yapıyorum. Sarıidris kasabasında kültür mantarının yanında çeşitlilik olsun diye istiridye mantarı üretimi gerçekleştiriyorum. Ürettiğimiz ürünleri İstanbul ve Isparta’daki pazarlara gönderiyorum" dedi.
Ürettiği mantarların kilogramını 70-80 TL arasında satan genç girişimci, kuracağı yeni seralarla üretimini artırmayı hedefliyor.

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