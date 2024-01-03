Çeşme ve Alaçatı’ya yılbaşı tatilinde 29 bin araç giriş yaptı!

Üç günlük yılbaşı tatili için İzmir’in Çeşme ilçesine 29 bini aşkın araç giriş yaptı.

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Çeşme ve Alaçatı, yılbaşı tatili için en çok tercih edilen yerlerden oldu. Bölgede bulunan; oteller, restoranlar, kafeler, eğlence mekanları ilçeye gelen misafirleri ağırladı. Bölgeye gelen ziyaretçiler, yılbaşını hem eğlenerek hem de dinlenerek geçirdi.

Yılbaşı tatili için İzmir’in Çeşme ilçesi ve Alaçatı’ya gelen toplam araç sayısı, 29 Aralık 2023-1 Ocak 2024 tarihleri arasında 29 bin 407 oldu. Çıkış yapan toplam araç sayısı ise 29 bin 452 olarak kaydedildi. Alaçatı gişelerinden giriş yapan araç sayısı 20 bin 644 iken, çıkış yapan araç sayısı ise 19 bin 967 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Çeşme gişelerinden giriş yapan araç sayısı 8 bin 763, çıkış yapan araç sayısı 9 bin 485 olarak tespit edildi.