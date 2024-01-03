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Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

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Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından kondisyon çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyunu ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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