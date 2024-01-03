Meslek lisesi öğrencileri, 4 milyon 800 bin TL ciro yaptı!

Samsun Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ürettikleri okul mobilyaları ile 2023 yılında 4 milyon 800 bin TL ciro elde etmeyi başardı.

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Fabrika gibi çalışan Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mobilya iç mekan tasarım alanında sıra, masa ve okul mobilyaları üretilirken, metal alanında ise basketbol potası, sıra ve masaların ayakları yapılıyor. Okulun bilişim bölümü akıllı tahtaların bakım ve onarımını yaparken, elektrik elektronik bölümü öğrencileri ise elektrik kompanzasyonu işlemi yaparak okullara ceza gelmesini önlüyor. Birçok farklı alandan üretim yapan lise 2023 yılında 4 milyon 800 bin TL ciroya ulaştı.

"Öğrencilerimiz üretmenin keyfini yaşarken harçlıklarını da kazanıyor"

Okul müdürü Fazıl Gezer, "Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak üretmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz üretmenin keyfini yaşarken harçlıklarını da kazanıyor. 2023 yılı okulumuzun cirosu 4 milyon 800 bin TL. Okulumuzun mobilya iç mekan tasarım alanı, metal teknolojisi alanı, elektrik elektronik teknolojileri alanı ve bilişim teknolojileri alanı döner sermaye kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Üreten aile, üreten okul, üreten ülke hedefimiz bu kültürü öğrencilerimize kazandırabilmektir. Okulumuzun üretmiş olduğu anasınıfı mobilyaları ve okul sıraları Rize, Trabzon, Ordu, Sinop, Uşak, Sivas, gibi ülkemizin çeşitli illerine gönderiliyor. Bunun yanı sıra ilimiz ve ilçemizde bulunan okul ve yurtların ihtiyacı olan mobilyalar üretilerek okullarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca elektrik-elektronik teknolojileri alanımızın öğretmen ve öğrencileri Samsun genelindeki tüm okulların kompanzasyon panosu bakım ve onarımını yaparak elektrik faturalarında tasarrufu önceleyen çalışmalarına devam ediyor. Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi her geçen gün kendini geliştirmeye ve üretmeye devam ediyor" dedi.