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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaldırımda askıda kaldı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaldırımda askıda kaldı

Konya'nın Kulu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda askıda kaldı. Aşırı derecede alkollü olan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, dün gece 23.00 sıralarında Kulu ilçesi Katır Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. idaresindeki 42 GD 598 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil devrilmek üzereyken askıda kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde alkol komasına girdiği belirlenen sürücü T.S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaldırımda askıda kalan otomobil ise çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılarak oto parka çekildi.

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