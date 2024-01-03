Gaziantep’te 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli ilçesinde 2 Ocak 2024 tarihinde hırsızlık suçlarını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs gözaltına alındı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.