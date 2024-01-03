Benzin ve motorine kallavi zam! Alkollü içkilere de yüzde 25 zam! İşte zamlı fiyatlar

Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından alkol ve akaryakıta gelecek ÖTV zammı belli oldu. Alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV tutarı yüzde 25,6 artacak. Benzinin litresi 2.3, motorinin litresi 2.16 lira zamlanacak.

Abone ol

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak. Alkollü içkide ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ikinci 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 25,6 oranında gerçekleşti.

Biranın vergisi artıyor...

Bu rakama göre alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV zammı yüzde 25,6 olarak belirlendi. Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 7,76 liraya çıkacak.

Akaryakıtta bu yıl ilk kez uygulanacak

Yeni yıldan itibaren geçerli olarak akaryakıt fiyatlarında da ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilecek. Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25,6 oranında artacak.

İşte benzin ve motorin zamları...

Buna göre ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıkacak. Bu rakamlara yüzde 20'lik KDV tutarı da eklendiğinde benzinde en az 2,3 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise 2,16 TL'lik artış gelebilir.

Güncel akarakıt fiyatları ne kadar?

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,55 TL, Ankara'da 35,18 TL, İzmir'de 35,37 TL seviyesinde bulunuyor. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,16 TL, Ankara'da 37,74 TL, İzmir'de 37,99 TL seviyesinde bulunuyor.