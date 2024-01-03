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45 yıllık çifti ölüm bile ayıramadı

45 yıllık çifti ölüm bile ayıramadı

Sivas’ın Divriği ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybeden 45 yıllık çift köylerinde toprağa verildi.

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Geçtiğimiz günlerde Divriği ilçesine bağlı Eğrisu köyünde duygulandıran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; kendilerinden haber alamayan yakınları Yakup Balkiraz ve eşi Çınar Balkiraz çiftini evlerinde hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı hayatını kaybettikleri belirlenen çift, köylerinde toprağa verildi.
Çiftin yaklaşık 45 yıllık evli oldukları ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

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