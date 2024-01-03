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İBB'den "dolandırıcılık mesajı" uyarısı! Hiçbir işlem yapmayın

İBB'den "dolandırıcılık mesajı" uyarısı! Hiçbir işlem yapmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adı kullanılarak cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığını belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adı ile vatandaşların cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığına dikkat çekerek uyarıda bulundu.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu mesajın ekran görüntüsüne de yer verildi.

Paylaşımda, "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına, Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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