BIST 7.597
DOLAR 29,78
EURO 32,66
ALTIN 1.975,33
HABER /  GÜNCEL

Kışın tahin helvası satışları on katına kadar artıyor

Kışın tahin helvası satışları on katına kadar artıyor

Eskişehir’de helvacılık yapan Hüseyin Güntop, kışın helva tüketiminin arttığını belirtiyor.

Abone ol

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kahvaltılıklar arasında yerini alan tahin, tahin pekmezi ve tahin helvasının satışları yaklaşık on katına kadar çıktığı söyleniyor. Doktorların kış aylarında tüketilmesini önerdiği tahinin mideye onarıcı özelliği olduğu bilinirken, aç karnına tüketilmesinin insan vücuduna iyi geldiği ifade ediliyor.

“Kışın tahin helvası satışları ciddi derecede artış gösteriyor”
Helvacı Hüseyin Güntop, bu ünlü tatlıya karşı bazı vatandaşların vazgeçilmez tüketim alışkanlıkları olduğunu anlattı. Kışın önemli vazgeçilmezi olan tahin, tahin pekmezi ve tahin helvasını çok tercih edildiğini, tüketiminin kış aylarında neredeyse 10 katı arttığını anlatan Güntop, "Kışın tahin helvası satışları ciddi derecede artış gösteriyor. Özellikle aç karna tüketilen tahin mide ağrısını yüzde 50 düşürüyor. Bu mevsimde hafta sonu satışlarımız 200 - 250 kilogram arasında değişiyor. Tahin ve tahin helvası satışlarımız çok hızlı artıyor. Kışın tahin, tahin pekmezi, sade tahin helvası ve kakaolu tahin çok fazla talep görürken, yazın da met helvası vatandaşın tercihi oluyor” sözlerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremde 72 kişiye mezar olmuştu! İsias Otel davası başladı
Depremde 72 kişiye mezar olmuştu! İsias Otel davası başladı
Konya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Konya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Otomobil kum yüklü traktöre çarptı, hurdaya döndü!
Otomobil kum yüklü traktöre çarptı, hurdaya döndü!
Gebelikte aşırı bulantı ve kusma hayati tehlike oluşturabilir!
Gebelikte aşırı bulantı ve kusma hayati tehlike oluşturabilir!
11 ilde "Kafes-28" operasyonu! Interpol tarafından aranan 56 kişi yakalandı
11 ilde "Kafes-28" operasyonu! Interpol tarafından aranan 56 kişi yakalandı
Grip vakalarındaki artış endişelendiriyor!
Grip vakalarındaki artış endişelendiriyor!
Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile Litvanya'da karşılaşacak
Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile Litvanya'da karşılaşacak
Türkiye’nin en uzun sahilinde kıyı erozyonu oluştu
Türkiye’nin en uzun sahilinde kıyı erozyonu oluştu
ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarın başlayacak
ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarın başlayacak
Kızıl Goncalar'a ceza yağmıştı: Gold Film ve FOX TV, RTÜK'e karşı harekete geçti
Kızıl Goncalar'a ceza yağmıştı: Gold Film ve FOX TV, RTÜK'e karşı harekete geçti
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi! Onay verdi
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi! Onay verdi
Tunceli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Tunceli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı