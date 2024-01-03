Kızıl Goncalar'a ceza yağmıştı: Gold Film ve FOX TV, RTÜK'e karşı harekete geçti

RTÜK'ün Kızıl Goncalar dizisinde verdiği idari para cezasının 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı. RTÜK'ün ''Milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz'' ilkesinin ihlali nedeniyle ceza uygulandığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve FOX TV, karşı dava açtı.

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Yayınlandığı ilk bölümden beri tepkilerin odağında olan RTÜK tarafından soruşturma başlatılan Kızıl Goncalar dizisine 9 milyon TL'lik para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verdiği ortaya çıktı. RTÜK'ün cezasına karşı çıkan FOX TV ve dizinin yapım şirketi Gold Film, karşı dava açtı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, RTÜK'ün verdiği cezanın gerekçesi yayıncı kuruluş FOX'un sahibi olan Huzur Radyo TV Anonim Şirketi'ne tebliğ edildi. RTÜK'ün diziye kestiği idari para cezasının 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

RTÜK'ün "Milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ilkesinin ihlali nedeniyle ceza uygulandığı belirtilen Kızıl Goncalar için hem FOX, hem de yapım şirketi Gold Film yasal yollara başvurdu. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar mahkemeden "yürütmenin durdurulması" kararı alınamazsa "Kızıl Goncalar"ın yılbaşı tatili sonrası 8 Ocak'taki 3. Bölümü ekrana gelmeyecek.

Kızıl Goncalar'ın konusu ne?

Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı Kızıl Goncalar dizisiseküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.