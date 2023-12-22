Kızıl Goncalar dizisi ortalığı karıştırdı! İsmailağa Cemaati ayağa kalktı
Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle resmen 'kıyamet' kopardı. Sağlık kurumundan ticarete kadar kendilerine kentin göbeğinde adeta başka bir ülke kuran tarikatları gözler önüne seren dizi İsmailağa Cematini, dincileri ayaklandırdı. İsmailağacılar "Dizi son bulmalı" derken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "İncelemeye alındı" açıklamasını yaptı.
Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi 18 Aralık Pazartesi günü FOX TV'de yayınlandı.
Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan dizi ilk bölümü adeta kıyamet kopardı.
Tarikata mensup çocukların küçük yaşta evlendirilmesi, kız çocuklarının okula gönderilmemesi ve Kuran Kursu'ndaki şiddet gibi dizinin ilk bölümündeki pek çok sahne tepki çekti.
İsmailağa Cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Paylaşımda şöyle denildi: