2023’te dış ticaret açığı 106 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre Aralık ayında ihracat 23 milyar dolar, ithalat 29,1 olurken, dış ticaret açığı ise yüzde 37 düşüşle 6,1 milyar dolar oldu. 2023 yılının tamamında ise dış ticaret açığı 106 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı orta vadeli programda öngörülen 112 milyar doların altında gerçekleşmiş oldu.

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Ticaret Bakanlığı, 2023 yılına ilişkin öncü dış ticaret verilerini açıkladı. Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre Aralık ayında ihracat 23 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylelikle yılın tamamında ihracat 255,8 milyar dolar oldu. OVP’de 2023 yılında ihracatın 255 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Aralık ayında ithalat 29,1 olurken, dış ticaret açığı ise yüzde 37 düşüşle 6,1 milyar dolar oldu.

Yılın tamamında dış ticaret açığı 106 milyar dolar olarak kaydedildi. 2022’de Türkiye’nin dış ticaret açığı 109,5 olmuştu. 2023 için OVP’deki gerçekleşme tahmini ise 112 milyar dolardı. Dış ticaret açığının tahminin altında kalmasında ithalattaki tahminin sapması etkili oldu.

OVP’de 2023 için ithalat tahmini 367 milyar dolar olurken, gerçekleşme 361,8 milyar dolar oldu. 2023’te dış ticaret açığı önceki yıla göre yüzde 3,2 geriledi. Rakamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Erdoğan açıklamasında 2023 yılı ihracatının geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında arttığını belirterek ‘’İhracatımız 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Bu rakamla Orta Vadeli Program’daki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştık. 2023 yılı ekim ayı itibarıyla yıllık hizmet ihracatı tarihi rekor seviye ile 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde iyileşmenin süreceğine inanıyoruz’’ dedi.

‘2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları’ programında konuşan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

‘’2023 yılı ekim ayı itibarıyla yıllık hizmet ihracatı tarihi rekor seviye ile 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde iyileşmenin süreceğine inanıyoruz. Yola çıktığımız 2002 yılında aylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken bugün aylık ortalama 21,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. 2024’te mal ve hizmet ihracatımızı 375 milyar doların üstüne çıkarabileceğimize inanıyoruz. Türkiye bunu başaracak güce fazlasıyla sahiptir. 2023’te mal ve hizmet ihracatçılarımıza 11,6 milyar lira destek sağladık. İhracat desteklerine tahsis ettiğimiz bütçeyi 2024’te iki katına çıkartıyoruz. Amacımız, Türk ürünlerinin tanınmadığı, ihracatçımızın ayak basmadığı ülke bırakmamaktır. Mevcut desteklerimizi güçlendirirken, ihracatçılarımıza yeni destek paketleri, yeni hizmetler sunmanın hazırlıklarını yapıyoruz.’’