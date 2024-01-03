CHP 4 büyükşehir adayını değiştiriyor! İzmir'e kadın aday Eskişehir'de ise...

31 Mart seçimleri yaklaşırken CHP'de kongre sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen büyükşehir belediye başkanlarından bazılarının üzeri çiziliyor. İzmir'de Tunç Soyer'in yerine kadın bir aday gösterilecek. Eskişehir, Tekirdağ ve Antalya adayları da henüz belli değil. Aydın, Adana ve Mersin'de ise mevcut başkanların aday gösterilme olasılığı yüksek...

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İstanbul, Ankara’nın da aralarında bulunduğu 7 büyükşehir dahil, şimdiye kadar 353 yerde belediye başkan adayını belirleyen CHP’de gözler Perşembe günü (yarın) toplanacak Parti Meclisi’ne (PM) çevrildi. CHP’de olan ve yeniden aday gösterilmesi planlanan İstanbul’un bazı ilçe belediye başkan adaylarının PM onayına sunulacağı ifade ediliyor.

Yeniden aday gösterilecek isimler...

CHP kulislerinde, Aydın’ın yanı sıra Mersin, Adana ve Hatay büyükşehir belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceği dile getirilirken, bu isimlerin Perşembe günü PM onayına sunulabileceği ifade ediliyor.

İstanbul’da en az 4 ilçe açıklanabilir

Yeniden aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 5 Ocak Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde aday tanıtım toplantısı yapılacak. Aday tanıtım toplantısı da dikkate alınarak, İstanbul’da yeniden aday gösterilecek olan ilçe başkanlarının da PM onayına sunulması bekleniyor.

Bu çerçevede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yeniden aday gösterilebileceği ve PM’nin onayına sunulabileceği belirtiliyor.

4 büyükşehirde yeniden aday gösterilebilir

CHP PM’de ayrıca yeniden aday gösterilmelerine kesin gözüyle bakılan büyükşehir belediye başkan adaylarının da oylanması bekleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun adaylığı netleşmesine karşın, PM onayına sunulmamıştı. Kulislerde, Çerçioğlu’nun İzmir adayı yapılacağı konuşulsa da Genel Merkez net bir dille yalanladı.

Çerçioğlu’nun yanı sıra, partinin yaptırdığı anketlerde, memnuniyet oranı yüksek çıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilme olasılığı da yüksek görülüyor.

İzmir anketinde Tunç Soyer'e şok

CHP, halen partili belediye başkanları tarafından yönetilen, ancak memnuniyet anketlerinden düşük puanlar aldığı gerekçesiyle değiştirilme olasılığı yüksek büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını ise en son açıklamayı planlıyor. İzmir, Antalya’nın da aralarında bulunduğu yerlerin bu kapsamda en son açıklanacağı konuşuluyor.

Edinilen bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den memnuniyet oranı oldukça düşük çıktı. CHP kulislerinde Soyer’in yeniden aday gösterilmesini zayıf olasılık görüyor.

İzmir anketinden Murat Bakan çıktı

Açık uçlu soru yöneltilerek yapılan kamuoyu anketinden ise halen CHP’nin gölge kabinesinde İçişleri Bakanlığı’ndan sorumlu olan İzmir Milletvekili Murat Bakan en çok tercih edilen isim oldu. Ancak CHP kaynakları, partinin kalesi olan yerlerde çok zorunlu olmadıkça milletvekili veya MYK üyelerinin aday gösterilmemesi yönünde eğilim olduğuna işaret ediyorlar.

İzmir'e kadın aday olasılığı güçlendi

CHP’de bir süredir, Genel Başkan Özgür Özel’in İzmir’de kadın aday gösterilmesini istediği konuşuluyor. Parti kulislerinde bu konuda ön plana çıkan isim ise Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel oldu.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da büyükşehir adaylığı için mücadele ediyor.

Antalya’da belirsizlik sürüyor

CHP, seçimin kazanılması kritik görülen Antalya’da da adayını en son açıklamayı planlıyor. 2019’daki ittifak avantajı ile seçimi kazanan CHP, 31 Mart’ta ise bu ili kritik görüyor. Mevcut başkan Muhittin Böcek’le ilgili memnuniyet anketlerinin düşük geldiği belirtilirken, kamuoyu anketleri de dikkate alınarak, son kararın verileceği ifade ediliyor. Böcek’in yeniden aday gösterilmemesi halinde, en güçlü aday olarak ise Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal görülüyor.

'Büyükerşen ancak kendisi istemezse...'

CHP yönetimi, uzun yıllar belediye başkanlığı yapan bazı belediye başkanlarını ise değiştirme eğiliminde. Bu çerçevede 5 dönem belediye başkanlığı yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan Ülgür yeniden aday olmadı.

5 dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükşerşen ise bu yönde bir karar almadı. CHP kurmaylarına göre artık Eskişehir’in “simgesi” haline gelen Büyükerşen’in isteği dışında yerine başka bir ismin aday gösterilmesi olasılık dahilinde görülmüyor.

Tekirdağ’a da kadın aday

CHP’de olan Tekirdağ’da mevcut başkan Kemal Albayrak’ın yeniden aday gösterilmesi düşük olasılık görülüyor. CHP kulislerinde, önceki dönem Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in belediye başkanlığına aday gösterileceği konuşuluyor.