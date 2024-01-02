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Aruri suikastı sonrası Blinken Tel Aviv'e yapacağı ziyareti erteledi

Aruri suikastı sonrası Blinken Tel Aviv'e yapacağı ziyareti erteledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyareti Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin bu akşam Beyrut'ta İsrail suikasti sonucu öldürülmesinin ardından ertelediği bildirildi.

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İsrail basınında yer alan haberlerde, Blinken'ın bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyaretin pazartesi gününe ertelendiği belirtildi.

Haberde, Blinken'ın ziyaretinin ertelenmesi kararın Aruri'nin öldürüldüğü suikast sonrası gelmesine dikkati çekildi.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Blinken'ın ziyaretinin "teknik nedenlerle ertelendiğini" ve Aruri suikastıyla alakalalı olmadığını ileri sürdü.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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