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Enes Ünal, 7 ay sonra sahalara geri döndü!

Enes Ünal, 7 ay sonra sahalara geri döndü!

Sakatlığı sebebiyle 7 aydır forma giyemeyen milli futbolcu Enes Ünal, La Liga'nın 19. haftasındaki Rayo Vallecano maçının 69. dakikasında oyuna girdi. Enes'in formasını giydiği ise Getafe ise maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

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İspanya La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano ile Getafe karşı karşıya geldi.

Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Vallecano, 2-0'lık skorla kazandı.

Vallecano iki golle kazandı


Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 47. dakikalarda Sergio Camello kaydetti.

Getafe'de 40. dakikada Juanmi Latasa, 50. dakikada Mason Greenwood ve 70. dakikada Damian Suarez kırmızı kart gördü.

Enes geri döndü

Ayrıca Milli oyuncumuz Enes Ünal yaşadığı sakatlığın ardından 7 ay sonra maça çıktı.

223 gün sonra sahalara geri dönen Enes, maçın 69. dakikasında Luis Milla yerine oyuna dahil oldu.

Sağ diz çapraz bağları kopan ve ameliyat olan milli futbolcu, 2022-2023 sezonunun 36. haftasında Real Betis'le oynanan maçta sakatlanmıştı.

Getafe 26 puanda kaldı

Rayo Vallecano bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Getafe ise 26 puanda kaldı.

Rayo Vallecano bir sonraki karşılaşmasında sahasında Las Palmas'ı ağırlarken, Getafe deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak.

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