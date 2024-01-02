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BMGK'nin 2024-2025 dönemi için yeni geçici üyeleri göreve başladı

BMGK'nin 2024-2025 dönemi için yeni geçici üyeleri göreve başladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), 2024-2025 döneminin geçici üyeleri seçilen Cezayir, Guyana, Güney Kore, Sierra Leone ve Slovenya göreve başladı.

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BMGK'nin yeni geçici üyeleri için tören düzenlendi.

Ocak ayı BMGK dönem başkanı Fransa ile yeni üye ülkelerin daimi temsilcilerinin katıldığı törende, yeni üyelerin bayrakları BMGK'deki alana yerleştirildi.

Arnavutluk, Brezilya, Gabon, Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin görev süresinin sona ermesinin ardından haziran ayında BM Genel Kurulundaki oylamayla seçilen yeni üyeler göreve başladı.

Bu çerçevede, Cezayir, Guyana, Güney Kore, Sierra Leone ve Slovenya 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 tarihi arasında geçici BMGK üyeleri olarak görev alacak.

BMGK ÜYELERİ
Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'nin daimi üye olduğu BMGK'da iki yıllığına seçilmiş 10 geçici üye görev alıyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

Coğrafi dağılıma göre yapılan seçimlerde Afrika Grubu'na iki, Asya-Pasifik Grubu'na bir, Latin Amerika ve Karayipler Grubu'na bir ve Doğu Avrupa Grubu'na bir sandalye veriliyor.

BMGK'da geçici üye olabilmek için adayların BM Genel Kurulunda oyların üçte ikisini alması gerekiyor. Bu da 193 üyeli Genel Kuruldan 129 oya karşılık geliyor.

Haziranda BM Genel Kurulunda düzenlenen oylamada, Cezayir 184, Guyana 191, Güney Kore 180, Sierra Leone 188 ve Slovenya 153 oy alarak görevlerine seçilmişti.

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