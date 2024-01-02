Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile ilgili ülkesi Uruguay'dan ayrılık iddiası ortaya atıldı. Söz konusu haberde deneyimli eldivenin, futbola başladığı takıma döneceği yazıldı.

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2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen ve kulübün efsaneleri arasına ismini yazdıran Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Sarı-kırmızılı takımla yeni kontrat imzalamayan 37 yaşındaki kaleci için ayrılık iddiaları her geçen gün daha da kuvvetleniyor.

FUTBOLA BAŞLADIĞI KULÜBE DÖNEBİLİR

Akşam'ın Uruguay basınından derlediği habere göre; yavaş yavaş emekliliğe yaklaşan Fernando Muslera futbolu, profesyonel kariyerinin başladığı kulüp olan Club Nacional'de bırakmak istiyor.

Haberde başarılı kalecinin bu nedenle sarı-kırmızılı takımla yeni sözleşme imzalamadığı ve Club Nacional'e transfer olacağı kaydedildi.

Deneyimli eldiven, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 484 maça çıktı.

37 yaşındaki file bekçisi bu karşılaşmalarda kalesinde 516 gole engel olamazken 173 karşılaşmada kalesini gole kapamayı başardı.