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MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon! 34 şüpheli gözaltına alındı

MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon! 34 şüpheli gözaltına alındı

MİT, İsrail istihbaratına yönelik operasyon düzenledi. 8 ilde çoğunluğu yabancı uyruklu olan 34 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda şüphelilerin İsrailli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.

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Türkiye'de, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalarda, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden Filistinli ve İsrail'in yaptıklarına karşı olan İsrailli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.

Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bu kapsamda bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ekiplerce ortaya çıkarıldı.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

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