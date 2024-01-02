Bodrum'da belediye ekipleri sağanak yağışta sahada çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde metrekareye dünden bu yana 23 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

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Bodrum’da aralıklarla etkili olan sağanak yağışta yollarda zaman zaman su birikintileri oldu. Su birikintilerinin olduğu bölgelerde trafik akışı yavaşladı. Yağışla birlikte derelerin de debisi yükseldi. Mazgallar ve dere yataklarında bir taraftan nöbet tutup diğer taraftan da temizlik çalışmaları yapan Bodrum Belediyesi ekipleri, su akışını sağlayıp taşmalara da engel oldu. Yarımadanın farklı bölgelerinde bulunan ekipler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın koordinasyonunda iletişim halinde kalıp önlemler alarak gereken noktalarda denetimleri artırdı. İş makineleri ve personelleri ile teyakkuz halinde olan Bodrum Belediyesi, Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleriyle ihtiyaç durumunda vatandaşlarla iletişim kurarak, ihtiyaç ve talepleri ilgili müdürlüklere iletiyor. Düzenli devriye gerçekleştiren Zabıta ekipleri de risk taşıyan ve müdahale edilmesi gereken yerleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor.