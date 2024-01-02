BIST 7.624
DOLAR 29,74
EURO 32,63
ALTIN 1.976,06
HABER /  GÜNCEL

Bodrum'da belediye ekipleri sağanak yağışta sahada çalıştı

Bodrum'da belediye ekipleri sağanak yağışta sahada çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde metrekareye dünden bu yana 23 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Abone ol

Bodrum’da aralıklarla etkili olan sağanak yağışta yollarda zaman zaman su birikintileri oldu. Su birikintilerinin olduğu bölgelerde trafik akışı yavaşladı. Yağışla birlikte derelerin de debisi yükseldi. Mazgallar ve dere yataklarında bir taraftan nöbet tutup diğer taraftan da temizlik çalışmaları yapan Bodrum Belediyesi ekipleri, su akışını sağlayıp taşmalara da engel oldu. Yarımadanın farklı bölgelerinde bulunan ekipler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın koordinasyonunda iletişim halinde kalıp önlemler alarak gereken noktalarda denetimleri artırdı. İş makineleri ve personelleri ile teyakkuz halinde olan Bodrum Belediyesi, Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleriyle ihtiyaç durumunda vatandaşlarla iletişim kurarak, ihtiyaç ve talepleri ilgili müdürlüklere iletiyor. Düzenli devriye gerçekleştiren Zabıta ekipleri de risk taşıyan ve müdahale edilmesi gereken yerleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cinayet zanlısından kan donduran itiraf: ''Bıçağı salladım ancak..''
Cinayet zanlısından kan donduran itiraf: ''Bıçağı salladım ancak..''
Diyarbakır’da kamyon altında kalan işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır’da kamyon altında kalan işçi hayatını kaybetti
Fas'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fas'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 ağır yaralı
Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 ağır yaralı
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya darbe! Ele geçirilenler sergilendi
Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya darbe! Ele geçirilenler sergilendi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı
İrfan dedenin konteyner mutluluğu
İrfan dedenin konteyner mutluluğu
Konya'da kaçak tütün operasyonu yapıldı
Konya'da kaçak tütün operasyonu yapıldı
Muğla'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi şiddetini duyurdu
Muğla'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi şiddetini duyurdu
Yatalak kalma korkusu yaşayan adam "Balkona çıkacağım" dedikten sonra ölü bulundu
Yatalak kalma korkusu yaşayan adam "Balkona çıkacağım" dedikten sonra ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa krizi açıklaması: Bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa krizi açıklaması: Bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız