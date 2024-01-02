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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler emekli maaşına yapılacak zam oranına çevrildi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşına yüzde 50 yapılacağını belirtti.

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Emeklilere ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Uzmanlardan peş peşe tahminler gelirken Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun katıldığı televizyon programında yüzde 50 zam oranını işaret etti.

Özgür Erdursun en düşük emekli maaşına yüzde 50 yapılacağını ve 11 bin 250 TL’ye yükseltileceğini ifade etti. Erdursun canlı yayında emekli maşına yapılacak zamla ilgili tahminin şu sözlerle özetledi:

"En düşük emekli maaşı biliyorsunuz 7 bin 500 TL’ye tamamlanıyor. Bu aylık büyük ihtimal hükümet tarafından asgari ücrete yapılan zam kadar yani yüzde 50 gibi bir zam yapılır. Bu da 11 bin 250 TL’ye çıkar.

Bu ücretin altında kalanların aylıkları enflasyon farkıyla beraber 11 bin 250 TL’nin altında kalıyorsa 11 bin 250 Lira almaya devam ederler."

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