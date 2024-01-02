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Gazze mitingi sonrası bayrak taşıyan kişiyi yumruklamıştı! CHP lideri Özgür Özel tutuklanan öğrencinin babasıyla görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönmekte olan İsmail Aydemir'e, yumruklu saldırıda bulunması sebebiyle tutuklanan E.A'nın babasıyla görüştü.

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CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, telefonla görüştüğü Zafer A'ya geçmiş olsun dileklerini iletti ve oğlunun durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret edecek

Tutuklama kararını yanlış bulduklarını ifade eden Özel, aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını ve en kısa sürede bir milletvekilinin E.A'yı cezaevinde ziyaret edeceğini belirtti.

Özel, başarılı bir öğrenci olan E.A'nın geleceğinin ve eğitim hakkının, siyasi tartışmaların üzerinde olduğunun altını çizerken, CHP olarak şiddeti asla savunmadıklarını ancak tutuklamanın da kanuna aykırı olduğunu ve süreci sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı.

Öte yandan, E.A'yı cezaevinde ziyaret etmek için CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in görevlendirildiği bildirildi.

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