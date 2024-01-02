İşte bedelli askerlik ücretlerine yapılacak zam oranı

Asgari ücret zammı sonrası zam yağmuru bedelli askerlik ücretlerini de vurdu. Bedelli askerlik artık çok daha pahalı. Bedelli askerlik ücretleri asgari ücret zammı sonrası ikiye katlandı. İşte bedelli askerlik ücretlerinde olması beklenen zam oranı..

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Yeni yılla birlikte bir çok kalemde zam olurken, asgari ücretin zam oranının belli olmasıyla birlikte askere gidecek olan adaylar gözünü bedelli askerlik fiyatlarına çevirdi. 2024 yılında bedelli askerliğin ne kadar artacağı merak konusu olurken, fiyatların artacağı bilgisi verildi.

Bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarının zam oranına paralel olarak hesaplanıyor. Yapılan açıklamalara ve asgari maaşlarının zam oranının belli olmasıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin de zam oranı netlik kazanıyor.

Milyonlarca vatandaş pusmuş TÜİK’in 3 ocak tarihinde açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekliyor. Yayınlanacak olan rapor doğrultusunda bir çok kaleme aynı oranda zam gelmesi bekleniyor.

Milliyet'in yaptığı habere göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Bedelli askerlik zammına ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın memur maaş katsayısı üzerinden 2024 ilk yarıyılı için yayınlanacak katsayılar doğrultusunda değerlendirilmektedir. Bununla beraber yapılan hesaplamalar doğrultusunda enflasyon verileri ve memurlarımızda bulunan toplu sözleşme ile karma olarak hesaplanmaktadır. Buradaki zam oranını kabaca %50 olarak değerlendirmek mümkündür."

2023 yılında 122.351,04 TL olarak belirlenen bedelli askerlik fiyatı 2024 yılında tahminen yüzde 50 oranında gerçekleşecek bir yükselişle 183.526,56 TL olması bekleniyor.