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Eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'den son gelen haber korkunç! Eski eşinin tüfekle vurarak yaraladığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Çayırova ilçesinde dün eski eşi Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Arzu Çınar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya müdahale etmek isterken saçmaların hedefi olan zanlının arkadaşı Kadir U. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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