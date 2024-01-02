Geliştirilen ‘Giyilebilir ateş ölçer' uyarı veriyor, dijital arşiv kaydı tutuyor

İzmir'de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, ebeveynlerin çocuklardaki ateş konusunda endişelenmeleri üzerine, ‘giyilebilir ateş ölçer' cihazını geliştirdi

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Ar-Ge ekibiyle birlikte cihazla uyumlu çalışan bir mobil uygulamayı da hayata geçiren Dr. Astarcıoğlu, cihazın hastanelerde kullanılarak fayda sağlamasını ve çocuklarda ateş ölçmede yaşanan sorunların önüne geçmeyi hedefliyor.

18 yıldır çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Astarcıoğlu, TÜBİTAK desteğiyle Teknopark İzmir'de bir şirket kurdu ve pediatrik dijital sağlık hizmetleri üzerine yoğunlaşarak çalışmalar yapmaya başladı. Astarcıoğlu, mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle birlikte çocukları olan, onların ateşlenmeleri konusunda endişeye kapılan ebeveynlere yardımcı olmak ve sağlık kuruluşlarının yükünü hafifletmek için mobil uygulama ile birlikte çalışan ‘giyilebilir ateş ölçer' cihazı geliştirdi.

Üretimi yapılan cihaz, koltuk altına yapıştırılarak uzun bir süre ateş ölçümü yapıyor. Cihazla uyumlu çalışan cep telefonu uygulaması sayesinde ise çocukların ateş seviyeleri anlık olarak takip edilebilirken, ateş ölçer belirli seviyenin üzerinde ısı ölçtüğünde uygulama üzerinden uyarıda bulunuyor.

Dijital arşiv sunuyor

18 yıllık doktor olduğunu ve aldığı girişimcilik eğitimleri sayesinde projesini gerçekleştirdiğini aktaran Dr. Görkem Astarcıoğlu, “Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak ebeveynlerin en çok ateş konusunda endişelendiğini fark ettim. Ölçüm yollarının yanlış olması halinde kendilerini ekstra paniklettiklerini ve sağlık merkezlerini de gereksiz yere meşgul ettiklerini ve bunun bir çözüme ulaştırılması gerektiğini fark ettim. O nedenle bu projeye baş koydum. Mobil uygulamayı da aynı şekilde kaybolan aşı karnelerini ve büyüme-gelişme grafiklerini dijitalleştirmek amacıyla, yine sağlık merkezlerinin yükünü hafifletmek için, doktorların da işini kolaylaştırmak sebebiyle yaptım” ifadelerine yer verdi.

“Ateş yükselirse uyarı veriyor, ateş seviyesini sürekli ve objektif olarak iletiyor”

Cihazın nasıl çalıştığına da değinen Dr. Astarcıoğlu, “Biz projeye 2020'de başlattığımızda ilk yıl prototip çalışmaları üzerinde durduk. Daha sonrasında ürün doğrulaması yaptıktan sonra da bu cihazın gerekli elektriksel güvenlik belgelerini, CE belgesini, kalite sistemi belgelerini almaya yoğunlaştık. Tıbbi cihaz kategorisinde Sağlık Bakanlığı ürün takip sistemine de kayıtlıdır. Bu cihaz sıradan termometrelerden farklıdır. Ateşi izlemeniz gerektiği zamanlarda kullanacaksınız. Çocuğunuz hastalandı ve muhtemelen ya 2 gece ya da 3 gece ateş takibi yapmanız gerekiyor. Çocuklar hastayken özellikle ateşlerini ölçmek ve takip etmek oldukça zordur. Bir de çalışan ebeveynler varsa bu süreç iş gücü kaybına da götürür. Vücuda yapıştırılarak kullanılan bir ürün ve ölçtüğü yeri sabitlediği için de bir zaman dilimi içerisindeki vücut sıcaklığı değişimleri gerçekten ateş trendini bize göstermiş oluyor. Yükseldiği zaman da mobil uygulama üzerinden bildirim alarak çocuğuna gerekli müdahaleyi yapabiliyorlar” dedi.

Her 30 saniyede bir güncelleniyor, 500 saat boyunca çalışıyor

Cihazın esnek bir malzemeye sahip, süngerimsi yapıda, vücudun formunu alabildiğini aktaran Dr. Astarcıoğlu, “Koltuk altına yapıştırdığınız zaman bluetooth ile telefona bağlanarak ateşi ölçmeye başlamaktadır. Şu anda biz uygulama üzerinden vücut sıcaklığını takip etmeye başladık. Her 30 saniyede bir bu güncellenmekte ve grafiğe dönüşmekte. 500 saat çalışabiliyor.

İsterseniz grafiği de doktorunuzla paylaşabilirsiniz. Hiçbir veri subjektif değil. Hepsi kayıt altında ve hiçbir zaman da kaybolmuyor. Geriye dönük ateş verilerini de uygulama içerisinde saklıyoruz” cümlelerine yer verdi.

Evde takip hizmetlerine destek

Dr. Görkem Astarcıoğlu, cihazın sadece çocuklar için değil aynı zamanda uygulamaya eklediğiniz yetişkin aile bireyleri için de kullanılabilir olduğunu söyleyerek, “Gidişat artık tele tıp hizmetlerine doğru ilerliyor. Evde sağlık hizmetlerinin bir anda yoğunlaşması pandemiden sonra oldu ve çok büyük bir ihtiyaç da olduğunu fark etmiş olduk. Biz de mobil sağlık uygulaması ile birlikte evde takip hizmetlerine destek olmak ve online hekim görüşmelerini yapabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.