3 çocuk annesiz kalmıştı! Meryem Yılmaz cinayetinde katilin cezası belli oldu

ESENYURT'taki bir parkta, 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdal Dönmez, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Meryem Yılmaz'ın ailesi ve taraf avukatları ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Söz alan müşteki avukatı Arzu Sena Topuz, vücuttaki bıçaklı darbe sayısının çokluğu ve isabet yerlerinin dikkate alınması durumunda kastın yoğunluğunun ortaya çıkacağını savunarak, sanığın canavarca hisle kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Utku Özşekerci ise olayda tasarlama olmadığını öne sürerek, haksız tahrik indirimleri uygulanması gerektiğini belirtti.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Begüm Osma da "Meryem Yılmaz 16 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştür. Canavarca hisle sanık eylemini gerçekleştirmiştir. Yılmaz'ın telefon mesaj içerikleri de sanığın tasarlayarak üzerine atılı suçu işlediğini göstermektedir. Tüm bu haller dikkate alınarak sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Dönmez, "Yaptığım suçtan pişmanım." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Erdal Dönmez'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Meryem Yılmaz'ın Esenyurt'taki bir parkta 24 Aralık 2021'de 16 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Maktul Yılmaz'ın, aralarında gönül ilişkisi olan sanık Erdal Dönmez ile yaklaşık bir yıl önce tanıştığı aktarılan iddianamede, sanığın olay günü aralarındaki tartışma sırasında önceden tasarladığı şekilde maktulü bıçakladığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Erdal Dönmez'in "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.