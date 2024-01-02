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6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor, kilosu ise 500 TL! 400 yıllık ilginç gelenek...

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6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor, kilosu ise 500 TL! 400 yıllık ilginç gelenek...

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Şap köyde 400 yıllık tepme peyniri geleneği sürüyor. Tepme peyniri, hazırlanış süreci ve toprak altında kalmasıyla 1 yılda olgunlaşıyor. Kilosu ise 500 liradan satılıyor.

6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor, kilosu ise 500 TL! 400 yıllık ilginç gelenek...

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Şap köyde 4 asırdır keçi koyun sütünden hazırlanarak, toprak altına gömülen testi içinde olgunlaştırılarak üretilen tepme peyniri geleneği devam ediyor. 

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6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor, kilosu ise 500 TL! 400 yıllık ilginç gelenek...

Keçi koyun sütünden hazırlanan ve şırdan mayasından mayalanan tepme peyniri 3-4 ay salamuraya yatırılıyor. 

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6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor, kilosu ise 500 TL! 400 yıllık ilginç gelenek...

Ardından elde ovalanıp çörek otu eklenen tepme peyniri, testilere doldurularak, 6 ay boyunca olgunlaşması için toprağa gömülüyor.

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6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor, kilosu ise 500 TL! 400 yıllık ilginç gelenek...

Hazırlanış süreci ve toprak altında kalmasıyla 1 yılda olgunlaşıyor. Şap köyü Muhtarı ve tepme peyniri üreticisi olan Nevzat Kaplan, geçen yıl 21 testi tepme peyniri üretirken, bu yıl ise 27 testi tepme peyniri üretti. 

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