6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor, kilosu ise 500 TL! 400 yıllık ilginç gelenek...

Hazırlanış süreci ve toprak altında kalmasıyla 1 yılda olgunlaşıyor. Şap köyü Muhtarı ve tepme peyniri üreticisi olan Nevzat Kaplan, geçen yıl 21 testi tepme peyniri üretirken, bu yıl ise 27 testi tepme peyniri üretti.