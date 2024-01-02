6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor, kilosu ise 500 TL! 400 yıllık ilginç gelenek...
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Şap köyde 400 yıllık tepme peyniri geleneği sürüyor. Tepme peyniri, hazırlanış süreci ve toprak altında kalmasıyla 1 yılda olgunlaşıyor. Kilosu ise 500 liradan satılıyor.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Şap köyde 4 asırdır keçi koyun sütünden hazırlanarak, toprak altına gömülen testi içinde olgunlaştırılarak üretilen tepme peyniri geleneği devam ediyor.
Keçi koyun sütünden hazırlanan ve şırdan mayasından mayalanan tepme peyniri 3-4 ay salamuraya yatırılıyor.
Ardından elde ovalanıp çörek otu eklenen tepme peyniri, testilere doldurularak, 6 ay boyunca olgunlaşması için toprağa gömülüyor.
Hazırlanış süreci ve toprak altında kalmasıyla 1 yılda olgunlaşıyor. Şap köyü Muhtarı ve tepme peyniri üreticisi olan Nevzat Kaplan, geçen yıl 21 testi tepme peyniri üretirken, bu yıl ise 27 testi tepme peyniri üretti.