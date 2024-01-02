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İnsan siluetindeki kayalar dikkat çekiyor

İnsan siluetindeki kayalar dikkat çekiyor

Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde insan siluetine benzeyen 10 metre yükseklikteki kayalar dikkat çekiyor.

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çerkezdanışment köyünde bulunan kayalar şekilleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Köylüler tarafından kayaların nasıl oluştukları tam olarak bilinmezken akarsuların neden olduğu sürtünmeyle oluştukları tahmin ediliyor. Peri bacalarına da benzeyen kayalar insan siluetine benzerliğiyle ön plana çıkıyor. İnsan siluetindeki kayalara ulaşım yaya olarak sağlanıyor.

Kayaların insan siluetine benzediğini belirten köy sakini Arif Şahin, "Burada şelale bulunuyor, bu şelalenin oluştuğu akarsudan dolayı kayalar yıllar içerisinde aşınmış ve peribacalarına benzer bir şekil oluşturmuş. Kayaların üst kısımları insan kafasına benziyor. Bu kayaların bulunduğu bölgede Mağaralar bulunuyor. Mağaralara çıkış bulunmuyor sarp bir nokta da olduklarından dolayı. Burada yaklaşık 10 adet kaya bulunuyor, boyları 15 metreyi buluyor. Buraya yakın noktada bulunan Yağmur köyünde bu kayalara benzer kayalar bulunuyor" Şeklinde konuştu.

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