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Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Malatya'da bugün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Yapılan uyarılara ve alınan önemlere rağmen trafik kazaları can almaya devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bugün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ Develi mevkisinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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