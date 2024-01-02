Malatya’da kırağı ağaçları ve bitkileri beyaza bürüdü

Malatya’da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, kırağı tutan ağaçlar ile bitkiler ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Malatya’da etkili olan soğuk ve sis sonrası ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarak beyaza büründü. Malatya’nın Akçadağ ilçesinde etkili olan yoğun kırağı bahçelerdeki bitkilerin buz tutmasına da sebep oldu. Bir süredir kent genelinde etkili olan kırağı bitkileri beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler de oluşturdu. Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi Lökomarlar mevkiinde doğa yürüyüşü yapan Fatih Şahin ile Emin Özcan bölgenin bir haftadır yoğun sis altında olduğunu belirterek, soğuk hava ve sisle birlikte oluşan kırağının kartpostallık görüntüler oluşturduğunu söyledi.