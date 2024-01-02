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Mardin Ovası'nda buğday ekimi başladı

Mardin Ovası'nda buğday ekimi başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovası'nda çiftçilerin buğday ekimi başladı.

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Kızıltepe ilçesinde çiftçiler traktörlerle topraklarını sürüyor. Ardından mibzere boşaltılan gübre ve sertifikalı tohumluk buğdayı tarlaya ekiyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bu sene 900 dönümlük buğday ekimi yapacaklarını aktaran çiftçi Faruk Yaman, "Şu an 600 dönüm buğday ektik. Daha sonra 300 dönüm daha buğday ekeceğiz. Dönüm başı yere 40 kilo buğday atıyoruz. Gübre atıyoruz. Ayın 2 veya 3'ü gibi sulama yapıyoruz. Ardından gübre ve ilaçlama yapıyoruz. Bu sene hava güzel, yağış olduğu için güzel bir verim bekliyoruz. Dönüm başı 500 kilogram rekolte bekliyorum" dedi.
Mibzer şoförü Engin Kızıl girdi çıktı maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtti. Kızıl, "Mardin Kızıltepe’de her sene olduğu gibi bu sene de buğday ekimi yapıyoruz. Havalar çok güzel tam ekim vakti. Maliyetler çok yüksek. Gübre, mazot çok pahalı. Artık girdi çıktı maliyetlerini karşılamak zorlaştı" şeklinde konuştu.

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