2023'ü rekorla kapatan altın 2024'e rekorla başladı! Gram, çeyrek altın fiyatına bakın!

Piyasalar yeni yıla hareketli başladı. Ons altın 2073 dolara kadar yükseldi. Dolar/TL kuru ve ons altındaki yükseliş gram altın fiyatını resmen uçurdu. Altının gram fiyatı 2000 liranın üzerine çıktı.

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Güvenli liman altının 2024'te yeni rekorlar kıracağı analistler tarafından dile getiriliyordu. Tahminleri boşa çıkmadı. 2023 yılında yüzde 78 yükselişle yatırımcısının yüzünü güldüren altın, yeni yıla da rekorla başladı.

Gram altın fiyatı, ons altın fiyatı ve dolar kuru ile beslenmeye devam ediyor. Gram altın fiyat grafiği 1.960-1.975 TL aralığında iken Kapalıçarşı'da ise 2.056 TL'ye kadar yükseldi.

2 Ocak 2024 altın fiyatları Gram altın: 1.977,68 Çeyrek altın:3.313,00 Cumhuriyet altını:13.254,47 Yarım altın:6.580,00

Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı yönündeki güçlü beklentiler arasında iki günlük düşüşünü geride bıraktı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2024 yılı için yatırımcılara yönelik paylaştığı öngörüde gram altının her ay rekor kıracağını ve yatırımcıların kazançlı çıkacağını belirtiyor. Öte yandan gram altın fiyatlarının 2024'te 2.700 TL'ye ulaşmasını beklediğini de ifade ediyor ve 2.000 TL altındaki tüm fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyor.