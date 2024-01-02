2008 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! 5 yıl erken emeklilik mümkün!

Yeni yıla girerken erken emekli olmanın yollarını arayan milyonlarca insan için EYT durumunda olanlar yeni bir sistemle karşılaşıyor. 2008’den sonra sigortaya başlayanlar için erken emekliliğin nasıl olacağına dair yeni formüller belirlendi. İşte ayrıntılar…

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Erken emeklilik imkanından faydalanmak isteyen milyonlarca kişi, yeni yılla birlikte araştırmalarını sürdürürken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki yaklaşık 3 milyon kişi bu haktan yararlanmıştı.

Fakat EYT kapsamı dışında kalanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından önemli değişiklikler yapılacağı duyuruldu. Erken emeklilik için yeni formüller de açıklandı.

Türkiye’de birçok kişi, erken emeklilik ile ilgili ayrıntılı bilgileri araştırırken, 2024 yılı öncesinde SGK’nın yaptığı yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilikte yeni bir dönemin başlayacağı ifade edildi.

Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi gibi düzenlemelerin yanında ev hanımlarına emeklilikte prim desteği gibi imkanlar da sunulacak.

EYT düzenlemesi sayesinde 3 milyona yakın kişi erken emeklilik hakkını elde etmişti. 2024 yılından itibaren emeklilik sisteminde birçok düzenlemenin uygulanması planlanıyor.

Prim günleri eşitleniyor

2008 sonrasında sigortalı olan bireylerin dikkate alması gereken yeni düzenleme kapsamında, Bağ-Kur ve SSK prim günlerinin eşitlenmesi öngörülüyor. Normalde Bağ-Kur kapsamındaki bireyler 9.000 prim günü ile emekli olabiliyor. SSK kapsamındaki emeklilikte ise 7.200 gün yeterli oluyor.

5 yıl daha erken emeklilik

Yeni düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenirse, Bağ-Kur kapsamında prim ödeyen veya 7.200 günü tamamlamış bireyler, 5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacak.

Bu, 9 bin gün beklemek yerine 1.800 gün daha az bekleyerek emekli olmak anlamına gelirken, yasal düzenlemenin ayrıntıları merakla bekleniyor.

Erken emeklilikte yeni dönem, Bağ-Kur giriş tarihine göre belirlenen bu yeni düzenleme ile emeklilik sürelerinin kısalacağı belirtiliyor.

SGK’nın sunduğu mevcut erken emeklilik formüllerine başvurarak da emeklilik tarihini öne almak mümkün. Yapılacak düzenlemelerle birlikte erken emeklilik seçenekleri artarak yeni bir döneme giriyor.