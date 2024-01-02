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HABER /  DÜNYA

Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı

GÜNEY KORE'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung'un, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

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Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, olay sabah saatlerinde Lee'nin Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti. Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı. Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Erkek olduğu belirtilen saldırgan olay yerinde yakalanırken, kimliğine ve eşkaline dair henüz detaylı bilgi verilmedi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un olayın ardından Lee'nin en hızlı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi ve saldırının soruşturularak olguların tespit edilmesi için talimat verdiğini bildirdi.

Kim, Yoon'un, böylesi saldırının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vu

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