İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu: 11 Ocak...

Yeni yıl öncesi İstanbul için beklenen kar yağışı gelmezken, İstanbul'a karın yağacağı tarih neredeyse kesinleşti gibi. Kerem Ökten "kesin tarihi veriyorum" deyip son 7 yılın en güçlü kar yağışının başlayacağı tarihi duyurdu. Orhan Şan, o tarih için "yüzde 60 ihtimal" dedi. Meteoroloji ise bugün için Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 47 şehirde sağanak yağış alarmı verdi. İşte il il güncel hava durumu tahminleri...