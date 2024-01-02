İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu: 11 Ocak...
Türkiye'nin doğusu kar altında iken batısı kara hasret kaldı. İstanbul için ise meteoroloji uzmanlarından kar müjdesi geldi. Kerem Ökten, "11 Ocak'ta kar fırtınası geliyor, son 7 yılın en yoğun kar yağışı olacak" derken, Prof. Dr. Orhan Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında" dedi. İşte meteorolojiden son uyarılar...
Yeni yıl öncesi İstanbul için beklenen kar yağışı gelmezken, İstanbul'a karın yağacağı tarih neredeyse kesinleşti gibi. Kerem Ökten "kesin tarihi veriyorum" deyip son 7 yılın en güçlü kar yağışının başlayacağı tarihi duyurdu. Orhan Şan, o tarih için "yüzde 60 ihtimal" dedi. Meteoroloji ise bugün için Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 47 şehirde sağanak yağış alarmı verdi. İşte il il güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji bugün için 47 ili uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan 7 günlük hava durumu tahminlerine göre yağışlar hafta boyu sürecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre salı günü (bugün) yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. İşte sağanak yağış beklenen o iller;
İşte bugün yağış alacak iller...
Kırklareli, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Ankara, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Çorum, Giresun, Sivas, Nevşehir.
İstanbul için görüş birliğine vardılar
İstanbul için yılbaşı öncesi beklenen kar yağışı gelmedi. Yeni yıla girilmesinin ardından hava hareketlerinde çarpıcı gelişmelerin yaşandığını belirten meteoroloji uzmanlar, kar yağışı için muhtemel tarih konusunda fikir birliğine vardı.