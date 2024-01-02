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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için özel talimat! İstanbul'a özel yeni şarkı yapıldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için özel talimat! İstanbul'a özel yeni şarkı yapıldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatı yöneticileriyle biraraya geldi ve İstanbul için kesin talimatını verdi: "Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız. İstanbul'da yeniden AK Parti belediyeciliği için herkes önce İstanbul için çalışacak. Tüm milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları sahada olacak."

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AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için İstanbul'da seferberlik ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri için İstanbul'a özel bir önem verirken, aday belirleme çalışmaları ve temayül yoklamaları kapsamında partisinin genel merkezinde ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ve il teşkilatlarına talimat üstüne talimat veriyor. 

Erdoğan İstanbul milletvekilleri ve teşkilatlarına, "Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız. İstanbul'da yeniden AK Parti belediyeciliği için herkes önce İstanbul için çalışacak. Tüm milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları sahada olacak" talimatını verdi.

İstanbul için özel beste hazırlandı

Mahalli idareler seçimlerinde kullanılacak müzik ve sloganlarda da İstanbul'a özel bir çalışma yapılıyor. "İstanbul bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" söylemi ön plana çıkarken, İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'in İstanbul için yeni bir beste hazırladığı da ortaya çıktı.

Altyapı ve kentsel dönüşüm vurgusu

Yerel seçimlerde İstanbul seçmeninin karşısına İstanbulluların büyük problemlerine çözüm üretecek somut vaatlerle çıkılacak. Bu kapsamda İstanbul için özellikle ulaşım altyapı ve kentsel dönüşüm projeleri seçmene anlatılacak.

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