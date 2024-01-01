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Arjantin'den Messi'ye ömür boyu sürecek vefa!

Arjantin'den Messi'ye ömür boyu sürecek vefa!

Arjantin Futbol Federasyonu, Lionel Messi'nin giydiği 10 numaralı formayı emekli etme kararı aldı.

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Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, Lionel Messi'yi onurlandırmak için çarpıcı bir karar aldı. 

Claudio Tapia yaptığı açıklamada, "Messi, milli takımdan emekli olduktan sonra 10 numarayı kimsenin giymesine izin vermeyeceğiz. 10 numaralı forma, Messi'nin onuruna ömür boyu emekliye ayrılacak." dedi. 

Arjantin Milli Takımı'nda 180 maça çıkan 36 yaşındaki Messi, 108 gol - 56 asist yaptı. Messi ayrıca, 1 Dünya Kupası ve bir de Copa Amerika kupasını kazandı. 

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