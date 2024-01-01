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Kızılay’dan yeni yılın ilk bebeklerine "Sevgi Bohçası"

Kızılay’dan yeni yılın ilk bebeklerine "Sevgi Bohçası"

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, yeni yılın ilk gününde yeni doğum yapmış anneleri ziyaret ederek, içinde bebek malzemeleri bulunan "Sevgi Bohçası" hediye etti.

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Türk Kızılay Ağrı Şubesi kadın gönüllüleri, 2024 yılının ilk gününde farklı bir etkinlik planlayarak, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisi’nde yeni doğan bebekleri ziyaret edip, annelere "Sevgi Bohçası" hediye etti.

Sürpriz karşısında şaşıran anneler, gönüllülere teşekkür etti.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, "Bir Osmanlı geleneği olan sevgi bohçalarımızı yıl içerisinde sürekli olarak doğum yapan annelere ulaştırıyoruz. Bugün biraz farklı bir çalışma yaparak, 2024 yılının ilk bebeklerine ve annelerine sürpriz yaptık. Bohçaların içerisinde biberon, zıbın, ateş ölçer, bebek bezi gibi birçok ürün bulunuyor. Anne için de pijama takımı bulunuyor. Amacımız, yeni doğan bebeklerimize ve annelerimize hayırlı bir ömür dilemek ve onlara destek olmaktır" dedi. 

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